Cecchettin a Forlì | Così onoro la memoria di Giulia il perdono? Appartiene ai santi

26 settembre 2024 – Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, la 22enne laureanda in ingegneria biomedica, vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta, ha incontrato ieri mattina gli studenti del campus forlivese dell'Università di Bologna, nell'ambito del Festival del Buon Vivere. Un evento particolarmente sentito, che ha visto una partecipazione straordinaria di giovani, tanto da richiedere l'allestimento di ben tre aule per accogliere tutti i presenti. L'incontro, moderato dal giornalista Corrado Ravaioli, è stato un momento di profonda condivisione in cui Cecchettin ha presentato il suo libro 'Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia'.