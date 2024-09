Borsa | Asia in rally con i tecnologici e stimoli in Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Borse die Pacifico incon Tokyo (+2,79% il Nikkei) trainata dagli acquisti sul settore della tecnologia. A dare la spinta anche le misure di stimolo dellache valuta una maxi iniezione di oltre 140 miliardi di dollari nelle sue grandi banche statali per sostenere l'economia in difficoltà . Shanghai sale del 2,76%, Shenzhen del 3,36%. Forti anche Hong Kong (+3,5%) e Seul (+2,9%). Anche gli indici europei sono attesi in rialzo così come sono positivi i future su Wall Street.