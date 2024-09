Arnaldi-Paul oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Matteoaffronterà Tommynel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Il giovane sanremese è reduce dalla fase a gironi di Coppa Davis a Bologna, dove nella seconda sfida contro il Brasile è stato decisivo battendo Thiago Monteiro dopo una lotta di oltre tre ore e mezza. L’urna gli ha riservato il top venti a stelle e strisce, quinta forza del seeding, arrivato in Asia dopo gli ottavi di finale raggiunti agli US Open. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, tuttavia, è ormai in grado di potersela battagliare ad armi pari anche con i migliori del circuito.