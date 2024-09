Antitrust avvia istruttoria su Amica Chips e Pata per presunta intesa anticoncorrenziale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, grazie alla segnalazione di un whistleblower (solitamente un interno che segnala comportamenti illeciti, frodi o attività non etiche all'interno di un'organizzazione), hato un'nei confronti diper unarestrittiva della concorrenza. Questasarebbe relativa alla produzione e alla commercializzazione ditine a marchio privato prodotte per conto delle catene della Gdo. Le due società, secondo l'Autorità, si sarebbero coordinate per ripartire tra di loro la clientela, mantenendo in tal modo i prezzi ad un livello sovra-concorrenziale.