Alimenti senza glutine | uno studio dimostra che non sono salutari quanto si crede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Molti credono che i prodottisiano una scelta più salutare, ma non è sempre così. Il nutrizionista Tim Spector lancia l’allarme: “Non comprateli se non siete celiaci!” Questi, pensati per chi ha un’intolleranza al, posinfatti contenere più zuccheri, grassi e sale rispetto a quelli tradizionali. Peggio ancora,pieni di emulsionanti, sostanze collegate a un aumento dei casi di cancro all’intestino tra i giovani.Leggi anche: MasterChef, lo sfogo della vincitrice Eleonora Riso: “Nessuno chef mi ha chiamato” Il confronto tra gliSpector ha spiegato tutto in un video su TikTok, dove ha confrontato diversi tipi di pasta. La conclusione? La pastaè quella meno salutare. “Questa pasta fatta di riso e mais contiene pochissime fibre e proteine”, dice Spector, indicando un pacchetto di spaghetti.