Al via il Corso base di Fotografia Digitale Artistica ed Espressiva dell' Associazione Imago

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Dal 1° ottobre torna ildied, organizzato dall'fotografica, in via Vittorio Veneto 33/20, Arezzo. Il, strutturato attraverso dieci lezioni teoriche, laboratori ed uscite fotografiche, è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondoe a chi vuole consolidare e arricchire la propria passione. Le materie trattate spaziano dalla tecnica dialla gestionee luci in studio, dalla postproduzionee immagini allacome linguaggio interiore. I vari argomenti in programma saranno affrontati in maniera semplice, graduale e pratica dai docenti che si alterneranno nell’insegnamento e dai tutor che affiancheranno i corsisti nei laboratori pratici, nelle uscite fotografiche e nella verifica del livello raggiunto.