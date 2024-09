Zelensky all’Onu bacchetta gli alleati | La pace ci sarà solo piegando Putin Botta e risposta con Mosca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina può essere risolta“con azioni concrete e non con le conversazioni”. Questo è quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell’ONU a New York, durante il quale ha sottolineato che “dal primo secondo di questa guerra, la Russia sta commettendo qualcosa che non può essere giustificato in alcun modo secondo la Carta delle Nazioni Unite: sta commettendo un crimine internazionale”. “Ecco perché questa guerra non può semplicemente placarsi”, ha proseguito, sottolineando che “dopo aver infranto così tante norme e regolamenti internazionali, il presidente russo, Vladimir, non si fermerà da. La Russia puòessere costretta alla”.