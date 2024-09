Vogliamo la Meloni in Siberia I sindacati inneggiano ai Gulag

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "lain". Non siamo nell'Unione sovietica di Stalin ma a piazza Vidoni, davanti al Senato. Lì è andata in scena la protesta organizzata daiCgil e Uil contro il ddl sicurezza. E alla faccia della democrazia e dei diritti, i manifestanti sono andati giù pesante con cori che hanno preso di mira la premier. Martedì in Senato iniziera' l'esame del disegno di legge che è stato gia' approvato alla Camera. Speriamo sarà possibile tornare nell'alveo del confronto democratico. Senza risvegliare i vecchi fantasmi totalitari e violenti del passato comunista.