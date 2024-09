Urta in auto una ciclista che cade e si ferisce Portata all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Scontro tra un’e una bicicletta, ieri mattina in via Roma. Erano circa le 7.50 quando, all’altezza dell’intersezione con via Togliatti, un’mobile Ford condotta da una donna albanese di 52 anni è finita contro una bicicletta condotta da una donna di nazionalità ucraina e di 59 anni d’età. Ovviamente è stata quest’ultima ad avere la peggio: è stata trasin codice verde (quindi in condizioni non gravi) al Pronto soccorso diFano, mentre la donna alla guida dell’è rimasta illesa. L’proveniva da via Togliatti con direzione nord quando, giunta all’incrocio con via Roma, vi si è immessa. Facendolo, è entrata in collisione con la, che invece percorreva la ciclabile di via Roma in direzione mare. Laa seguito dell’urto è caduta a terra riportando lesioni ritenute non gravi. Sul posto Polizia locale e 118.