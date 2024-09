Uno due tre sondaggi | le rilevazioni incrociate disintegrano il Pd Gode FdI | cifre e scenari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cambiano gli istituti e i periodi dio, ma il confronto tra il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e il Partito democratico di Elly Schlein continua a essere un duro colpo per i dem. L'ultima rilevazione in ordine di tempo è quella condotta da Swg per il TgLa7, che dà il primo partito italiano al 30,1%, con un lieve calo (-0,2%) rispetto alla settimana scorsa e un divario di quasi 8 punti rispetto al Pd, che invece è al 22,6 (-0,2%). Il distacco tra FdI e dem, invece, è di 8 punti pieni nelo dell'istituto Noto. In questo caso, il partito della premier è al 30%, con un +1,2 rispetto alle elezioni europee di maggio, mentre il Pd è al 22%, facendo registrare un pesante calo rispetto all'ultima chiamata alle urne, meno 2,1%.