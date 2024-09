Temptation Island terza puntata ridicola e al limite della censura!

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladiha superato ogni, trasformandosi in un susseguirsi di momenti imbarazzanti e scenari aldel ridicolo. Le vicende delle coppie, che dovrebbero riflettere un percorso di crescita e riflessione, sembrano invece scivolare sempre più verso dinamiche tossiche e assurde. I protagonisti, più che mettersi in gioco, sembrano partecipare a una commedia involontaria, con comportamenti che lasciano gli spettatori senza parole. Il caso più eclatanteserata è stato sicuramente quello di Antonio e Titti. Durante una serata nel villaggio dei fidanzati, Antonio ha perso le staffe con la single Saretta, con la quale aveva instaurato un certo legame, perché non gli prestava abbastanza attenzioni.