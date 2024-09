Tecnologia gioco e salute | Un modo divertente per fare riabilitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di Mario Ferrari PISA Unavirtuale con effetti e benefici molto reali. Arriva dalla Scuola Sant’Anna di Pisa il progetto che permette didivertendosi. Basta, oltre al terapista, un visore per entrare in un mondo virtuale con dei giochi che aiutano chi ha difficoltà motorie a riprendere il controllo. Ma come si interagisce in un mondo irreale? A questa domanda risponde il ricercatore dell’ateneo pisano Daniele Leonardis, uno degli sviluppatori dei ditali tattili che permettono di toccare e muovere gli elementi virtuali. Un progetto all’avanguardia che sarà possibile provare all’Internet Festival di Pisa, tra il 10 e il 13 ottobre. Leonardis, può spiegare precisamente cosa vedono le persone nel visore? "Undove c’è una mano che i pazienti possono comandare tramite i ditali tattili, manipolando oggetti virtuali.