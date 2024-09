Serie B Nazionale La T Tecnica Gema Esordio nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il precampionato de La TMontecatini si è chiuso sabato al PalaPoggetti di Cecina con il terzo risultato positivo su quattro scrimmage disputati, fra i quali spicca senza dubbio il roboante 60-89 rifilato il 14 settembre scorso alla Pielle Livorno nel proprio quartier generale. Non sono tuttavia i punteggi ciò che si guarda in questa fase della preparazione, quanto piuttosto i progressi da un punto di vista dell’amalgama di squadra e della prestazionecollettiva e sotto questi aspetti il bilancio della pre-season rossoblù non può che essere positivo: "Sabato scorso a Cecina la squadra ha forse fatto vedere qualcosina in meno rispetto allo scrimmage di Fauglia ma questo rientra nelle normali dinamiche del precampionato – ha commentato il Ds Guido Meini –.