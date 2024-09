Serie A | due giornate di squalifica per Dawidowicz un turno a Guilbert e Cancellieri

Leggi tutta la notizia su sportface

Pawelè statoto per duedal Giudice Sportivo dopo l'espulsione nel match diA tra Verona e Torino. Il difensore degli scaligeri ha inoltre ricevuto un'ammenda di 5mila euro "per avere, al 20 ° del primo tempo, a giuoco in corso, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria". Fermati per unanche Frederice Matteo, entrambi espulsi in Lecce-Parma. Sanzioni infine per Fiorentina (10.000 euro), Lazio (10.000 euro), Como (5.000 euro), Juventus (3.000 euro), Roma (3.000 euro) e Lecce (2.500 euro).