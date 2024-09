Schlein | Non c’è ragione di rinnovare il cda Rai

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sul rinnovo dei vertici Rai la maggioranza procede spedita accettando però la richiesta delle opposizioni di fissare in tempi rapidi la riforma di Viale Mazzini. Un’apertura che ha soddisfatto M5s e Avs. Pentastellati e sinistra giovedì parteciperanno così al voto, alla Camera e al Senato, dei quattro consiglieri di nomina parlamentare. «La suggestione di disertare le aule è stata respinta dall’Assemblea», spiega il Movimento in una nota. «Appare contrario all’interesse pubblico lasciare il cda nelle mani dei soli consiglieri designati dalle forze di maggioranza, rinunciando così le forze di opposizione a esercitare le funzioni di vigilanza, di controllo e di garanzia». Niente da fare invece per il Pd che non parteciperà. «Siamo coerenti con le cose che diciamo e non siamo disponibili a farci tirare per la giacca», ha ribadito la segretaria dem Elly