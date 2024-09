Sandro Banchellini i messaggi di cordoglio nelle chat de ‘I Dannati della FiPiLi’ | Siamo sconvolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lavoria (Pisa), 25 settembre 2024 – Per tutti i pendolari e utentiFiPiLi, quei gruppi sono un vero e proprio punto di riferimento. Perché offrono una panoramica sul traffico, sulle code e sulle criticità che quotidianamente si registrano lungo i quasi 100 kmsuperstrada che collega Livorno, Pisa e Firenze. Il destino beffardo ha voluto che proprio uno dei fondatori di quei gruppi,, incontrasse la morte su quella lingua d’asfalto che aveva percorso ogni giorno per anni. Il 48enne volontarioCroce Rossa è stato investito da un camion nel tratto compreso tra Pisa e Vicarello: quando il mezzo pesante lo ha travolto, l’uomo era fermo a bordo strada per controllare la sua jeep in panne. Per lui non c’è stato niente da fare.