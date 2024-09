Roma materassi incendiati e bombolette esplose nel carcere Regina Coeli | È tra i più sovraffollati d’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I detenuti dell’ottava sezione deldi, nel pieno centro di, si sono rifiutati di rientrare in cella nella serata di mercoledì 25 settembre e hanno inscenato una protesta che ha richiesto l’intervento degli agenti penitenziari. Secondo quanto riferisce il sindacato Uilpa, i detenuti avrebbero dato fuoco ad alcunie avrebbero fatto esplodere alcunedei fornelli da campeggio, comunemente in uso per cucinare e preparare vivande, vandalizzando poi alcuni ambienti dell’istituto penitenziario. «Con 1.170 detenuti a fronte di 626 posti disponibili e il 184% di surplus di detenuti,è uno dei penitenziari piùdel Paese», spiega il segretario generale Uilpa Gennarino De Fazio, «a cui fa da contraltare una voragine negli organici del Corpo di polizia penitenziaria con 350 agenti in servizio quando ne servirebbero 709».