Roma è completamente abbandonata Sicurezza Cerno difende le ronde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dei cittadini per le strade di. La Capitale d'Italia versa in uno stato di profondo abbandono, tanto che i residenti sono costretti a rimboccarsi le maniche, a scendere in strada e a fare leper presidiare i nquartieri contro la delinquenza. Accade a Boccea e a Collina Fleming. Armati di pettorine, ini scendono in strada. Se ne parla durante l'edizione del Tg4 delle 19 in onda il 25 settembre. "Secondo voi uno che lavora si diverte a fare ledalle 22 a mezzanotte? - si chiede provocatoriamente- o lo fa perchéè piena di feccia in giro e non si può più uscire di casa? Quindi lo fa perché deve farlo. Si riappropria minimamente della propria quotidianità.