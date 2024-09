Putin | La Russia si riserva il diritto di usare il nucleare in caso di aggressione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Altro che pace: laprenderà in considerazione l’impiego di armi nucleari a scopo di difesa nelabbia «informazioni attendibili su un lancio massiccio di armi aeree e spaziali che oltrepassino il confine di Stato». Lo ha detto Vladimirpresiedendo una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale, dedicata all’aggiornamento della dottrinarussa, che finora prevedeva diarmi nucleari per difendere il Paese da un’con armi di distruzione di massa o con armi convenzionali in grado di minacciare l’esistenza stessa dello Stato. La dottrinaaggiornata, ha aggiunto, prevede di considerare come «un attacco congiunto alla Federazione Russa» anche «l’da parte di uno Stato nonma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato». Un chiaro monito, questo, all’Ucraina.