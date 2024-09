Pagelle Udinese-Salernitana 3-1 | voti e tabellino Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Zarraga ordinato, Lucca lucido in attacco, Payero decisivo ma sfortunato. Male Velthuis, mentre Simy non basta. Sono in sintesi ledi, match dei sedicesimi di finale di. Bijol al 20? sblocca il risultato con un destro in diagonale all’ingresso dell’area di rigore. Dopo cinque minuti arriva la rete del pari realizzata da Simy, servito da Hrustic e bravo a battere Nava con un destro a giro da fermo. Prima del duplice fischio c’è il nuovo vantaggio friulano dopo il fallo in area di Velthuis su Payero, costretto ad uscire in barella per infortunio: Lucca dal dischetto al 44? riporta avanti i bianconeri. E ad inizio ripresa c’è il 3-1 di Ekkelkamp su assist di Modesto.(3-5-2): Sava 7; Abankwah 6 (40’st Palma sv), Bijol 7, Touré 6 (40’st Ebosse sv); Rui Modesto 7, Lovric 5.