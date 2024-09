Oroscopo Paolo Fox 26 settembre 2024 | spese extra per l' Acquario

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cosa prevede l'diFox per il 26? Con la Luna in Cancro si accentuano le sensazioni, l'empatia e la sensibilità. C'è chi dovrà vedersela con dellefuori programma, tipo l', e chi avrà la strada spianata verso il successo, tipo il Pesci. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 26, osservando anche il proprio ascendente zodiacale per unaccurato.26Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Con la Luna contraria, la giornata porta discussioni. Dovresti imporre la tua volontà. Toro – In caso di incomprensioni in amore, cerca di affrontarle con autocritica e pazienza. A breve ritornerai a sorridere. Gemelli – L'diFox parla di cambiamenti e progetti legati allo studio. Dovresti dare una scossa all'amore e alle collaborazioni.