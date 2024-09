No l’impianto solare della diga di Muttsee non è fallito 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il 23 settembre 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si vede la foto di lago di alta montagna che, lungo un fianco, ha una serie di pannelli solari. Secondo chi pubblica, si tratterebbedi, i cui pannelli solari sarebbero ceduti dopo due anni dato che «non è adatto all’uso in montagna». La notizia è falsa. Innanzitutto, la foto rappresenta effettivamente ladi, in Svizzera. I pannelli solari sono stati installati sullaa 2500 metri nel 2021, come progetto pilota sulle Alpi da Axpo e IWB, società energetiche svizzere. Tuttavia, non è vero chesulladiè fallito. Contattata da Facta, Axpo ha dichiarato cheha prodotto circa 2 milioni di chilowattora nel 2022 e quasi 3 milioni nel 2023.