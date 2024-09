Muore in FiPiLi volontario della Croce Rossa Italiana di 48 anni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CRESPINA LORENZANA – Tragico esito per un incidente sullain direzione Livorno poco dopo l’uscita di Lavoria. Un’auto che era ferma al latostrada, per motivi ancora da chiarire, è stata tamponata da un furgone. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere il conducenteFiat Panda tamponata e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta e i sanitari del 118 non hanno potuto fa altro che constatare il decesso dell’uomo. Ferito anche un autista di passaggio che si era fermato in una piazzola di sosta più avanti per capire se ci fosse qualcuno in difficoltà. La vittima è Sandro Banchellini di San Giovalla Vena,di 48. Viaggiava proprio a bordo di un mezzo dell’associazione nel quale ha trovato, purtroppo, la morte.