Mathias Schoenaerts scelto come villain in Supergirl | Woman of Tomorrow

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’attore belgaè statoinof, uno dei prossimi film del nuovo DC Universe. Il film è stato annunciato dai due co-CEO di DC Studios (Peter Safran e James Gunn) lo scorso anno,parte del più ampio DC Universe. Mentre Milly Alcock (House of the Dragon) è stata da tempo sceltainterprete principale, da quest’oggiè salito a bordo del progetto. La notizia è stata confermata questa mattina dal the Hollywood Reporter. In particolare, la fonte spiega che l’attore belga apprezzato anche in The Danish Girl darà volto inoflo spietato Krem of the Yellow Hills, uno spietato Kingsagent. Nei fumetti DC Comics, Krem uccide il padre di una giovane aliena, diventando preda di uno scontro epico proprio con, dopo il ferimento del suo cane Krypto.