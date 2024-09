Martina e i sogni distrutti Dedicò la laurea al papà l’amore più grande di tutta la mia vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nuoro, 25 settembre 2024 –Gleboni era una giovane donna che incarnava, ambizioni e speranze, legata profondamente alle sue radici e alla sua famiglia. A 25 anni aveva già realizzato uno dei traguardi più importanti della sua: unain Scienza dei servizi giuridici all’università di Sassari. Quel giorno di aprile del 2022 aveva scelto di dedicare il suo successo a coloro che avevano sempre creduto in lei, ai pilastri della sua. “A mio padre,piùdella mia”, aveva scritto con gratitudine sul frontespizio della tesi, senza immaginare quell’uomo si sarebbe trasformato, due anni dopo, nel suo carnefice. M artina non aveva mai pensato di lasciare la Sardegna, nonostante le difficoltà di trovare un lavoro stabile. Era convinta che l’isola, con le sue tradizioni e la sua bellezza, fosse il luogo in cui costruire il suo futuro.