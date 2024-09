Malmo vs Rangers – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Iiniziano la loro campagna di Europa League quando si recano in Svezia per affrontare il, leader della Allsvenskan, giovedì 26 settembre. La squadra di Philippe Clement ha avuto un inizio di stagione deludente, che spera di correggere con una buona prestazione sul continente. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueEntrambi i club hanno fallito nel tentativo di raggiungere la Champions League in questa stagione, perdendo nelle qualificazioni, ma la forma deldopo l’eliminazione dai playoff è stata eccellente. La squadra di Henrik Rydstrom sta conquistando il titolo in Svezia e non ha subito gol in quattro partite di campionato dalla sconfitta con lo Sparta Praga a fine agosto.