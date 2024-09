Made in Italy due corsi con la scuola Cercal

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Duegratuiti sulin: uno dedicato al calzaturiero a San Mauro Pascoli, l’altro all’abbigliamento a San Giovanni in Marignano. A coordinarli è ladeldi San Mauro Pascoli in una doppia proposta formativa sotto il segno dell’alta specializzazione nella moda (Ifts). Entrambi iprevedono 20 posti disponibili per 800 ore di formazione tra aula didattica ed esperienza diretta in azienda. Aipossono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.