Libano il dramma degli oltre 100mila sfollati Scappano tutti si vive nel terrore Mezz’ora dopo l’alert bombardano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Hanno bombardato anche a un paio di chilometri dalla nostra sede, a Beirut. Ci sono jet che colpiscono obiettivi su aree civili, non solo al sud, ma anche nella capitale. Abbiamo la guerra in casa e nessuno sa cosa ci porterà il domani. Siamoterrorizzarti che sul telefonino ti arrivi il messaggino dell’esercito israeliano che avverte: abbandonate l’edificio, entrolo bombardiamo. Siamo sospesi come d’autunno le foglie sugli alberi”. Così Maurizio Raineri, responsabile per ildi WeWorld, associazione umanitaria italiana che nel Paese dei cedri ha 7 espatriati (sei dei quali italiani) e impiega una cinquantina di locali. A family, who fled their village in southern Lebanon, take refuge at a school turned temporary shelter in the capital Beirut on September 24, 2024.