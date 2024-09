Lady Gaga annuncia il nuovo album Harlequin

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024)hato l’uscita dell’, il singolo di lancio avrà un video girato al Museo Louvre di Parigi Ieri sera, a sorpresa, la superstarhato l’uscita dell’, che come lei stessa ha dichiarato sui social, va abbinato al film e alla colonna sonora di Joker -Folie à Deux, in cuirecita nel ruolo della protagonista. Poco fa l’artista ha pubblicato anche una preview del video di unbrano, tratto dae girato al Museo Louvre di Parigi, disponibile qua. L’uscirà questo venerdì 27 settembre sulle piattaforme digitali (in formato fisico dall’11 ottobre, pre-order qui), mentre la colonna sonora del film uscirà il 4 ottobre in edizione digitale e fisica.