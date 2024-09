Il campo largo unito sul referendum per la cittadinanza tranne Giuseppe Conte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’obiettivo delle cinquecentomila firme, che inizialmente sembrava complicato, è stato raggiunto e superato. Le adesioni alpromosso da PiùEuropa, che punta a dimezzare da dieci a cinque gli anni necessari al cittadino straniero legalmente residente in Italia per ottenere la, hanno raggiunto la soglia necessaria affinché il quesito venga sottoposto alla Corte Costituzionale, che si pronuncerà sulla sua ammissibilità. A far volare ilsono stati gli ultimi tre giorni. Settantadue ore che hanno registrato una corposa mobilitazione di volti noti della cultura, della musica, dello sport e della politica. Nel centrosinistra, invece, tutti hanno sottoscritto la proposta., leader dei Cinque Stelle, convinto che sia importante che il Movimento porti avanti la propria proposta di legge sullo Ius scholae.