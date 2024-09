Grande Fratello scatta il bacio tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024), nella notte della casa più spiata d’Italia è scoccato unche il pubblico aspettava già da qualche giorno, tra, nella notte il primotraIl modello lombardo poco dopo l’inizio del gioco aveva manifestato uninteresse per Shaila Gatta ma con l’ingresso disi sono rimescolate le carte in tavola, con un feeling speciale creatosi tra i due, osservato anche dagli altri inquilini del loft. Alla domanda di Ilaria Galassi (del trio Non è la Rai), su cosa ci sia tra lei erisponde: “Lui è il mio migliore amico qua dentro”.