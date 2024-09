Fuori di sé si nasconde in una ditta brandisce una sega e danneggia una pattuglia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Treviolo. Era nascosto in un angolo, al buio, con unain una mano e nell’altra un piede di porco, e chiedeva disperatamente aiuto. In preda alle allucinazioni dovute ad un ingente consumo di cocaina, L.S., 45enne residente a Dalmine, era convinto di essere inseguito da alcune persone che lo volevano uccidere. Così alle 3 della notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre ha scavalcato il cancello dellaSMP di Treviolo e si è introdotto nel capannone per mettersi al sicuro. Un operaio si è accorto della sua presenza ed ha avvertito il titolare, che ha subito chiamato il 112. Quando sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Bergamo il 45enne è uscito sbraitando con le armi in mano, ma le ha posate nel momento in cui si è visto puntare addosso il teser.