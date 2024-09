Forestali | Fai Flai e Uila approvano piattaforma per rinnovo Ccnl 2024-2028

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi 24 settembre, al “Centro sociale” in Apice, si è svolto l’attivo Provinciale unitario di Fai Cisl Irpinia-Sannio,Cgil Avellino-Benevento eUil Benevento, per illustrare l’ipotesi didelper gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Nella Provincia di Benevento, questa ipotesi diinteressa circa 350 addetti, tra lavoratori a tempo Indeterminato e determinato, dipendenti Provincia, della Regione Campania e delle Comunità Montane Fortore, Taburno e Titerno Alto Tammaro. Le carenze strutturali del settore e le insufficienti risposte da parte delle Regioni, sia in termini di risorse troppo esigue che in merito all’organizzazione del lavoro, sono solo alcune delle criticità emerse del corso del partecipato dibattito.