Fiera la verità di Rollo | Assolto e innocente Ma quanta amarezza per quelle accuse

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "La più grande? Non essere riuscito a spiegarmi come volevo. Capisco che il processo abbia le sue regole, ma avrei preferito che si entrasse più nello specifico per fare definitivamente chiarezza sul mio lavoro". Si accascia sulla poltrona, Angelo, nello stanzone nel cuore della sua azienda, la Webland 2000, passata al setaccio da carabinieri e finanza nell’inchiesta sulle presunte mazzette della. Accusato, processato, poi, con la sentenza passata in giudicato. "Ma la batosta – sussurra – resterà per sempre".in che rapporti era con la? "Il primo contratto di ticketing risale al 2011, da quel momento laè stata tra i miei clienti. Oltre a stampare biglietti per gli eventi, gestivo il sistema di contdegli accessi, fornivo il software per la raccolta dei dati statistici, tutti sistemi creati ad hoc proprio per l’ente".