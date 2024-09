Ex Consorzio Il piano discusso in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dismessa da tempo, l’area dell’exagrario di Melegnano sta per voltare pagina. Esteso su 31mila metri quadrati, il comparto di viale Repubblica che da anni è abbandonato e oggetto d’intrusioni abusive, si trasformerà in un nuovo spazio con funzioni commerciali e ricettive. Vi troveranno posto un supermercato, una media struttura di vendita non alimentare, una piazza coperta, oltre 200 parcheggi e dei campi da padel. Questa sera ilurbanistico approderà incomunale per l’adozione. Nel complesso, si tratta di un intervento che permetterà di rilanciare un’area oggi degradata, offrendo alla città nuovi servizi. Ma non tutti sono d’accordo. All’attacco, in particolare, le forze politiche di opposizione.