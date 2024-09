Europa League Zaccagni | La fascia è un onore Giocarci il trofeo è un obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Amburgo 25 settembre 2024 - Ieri giornata di vigilia in casa della Lazio, perché la formazione ha lasciato Formello alla volta della Germania, dove alle 21 giocherà il proprio debutto incontro la Dinamo Kiev. Una sfida che porta con sé tanta anticipazione, perché c'è voglia di conoscere quale potrà essere l'impatto sulle competizioni continentali di questa nuova versione dei biancocelesti, guidati da un tecnico debuttante nelle coppe europee. Forse anche per questo si è deciso di affiancargli in conferenza stampa il capitano della squadra Mattia. Ecco le parole del numero 10 laziale alla vigilia della prima giornata di. La prima domanda per il capitano della Lazio ha chiesto al giocatore come il mister abbia presentato la formazione ucraina, chiedendo se ci sono anche punti deboli da poter sfruttare.