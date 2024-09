Da Dior in poi tutti i modelli che detteranno tendenza per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La staffetta tra le settimane della moda corre veloce. Dopo New York, Londra e Milano si chiude in grande stile con la Paris Fashion Week. Il primo grande appuntamento che apre ufficialmente la lunga settimana di sfilate è quello con. Maria Grazia Chiuri accoglie i suoi ospiti a xxxx dove porta in scena una collezione dal piglio sportivo, prevalentemente giocata sul black and white. E le sue nuove borsePrimavera 2025 sono già il primo oggetto del desiderio in cima alla lista di it-bag in arrivo dalla Ville Lumière. L’elenco sarà lungo, ma non c’è limite ai sogni.