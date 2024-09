Crunchyroll si fa ancora più grande a Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024)torna anelper celebrare il mondo degli anime con tutti i suoi fan, dal 30 ottobre al 3 novembre. Quest’anno, in un modopiù! Un intero padiglione sarà dedicato alla nota piattaforma streaming, uno stand di 150 mq in Piazzale Arrigoni, per un’esperienza coinvolgente e super divertente. Le imperdibili attività, che verranno svelate in seguito, di quest’anno saranno dedicate alle serie anime preferite dai fan e gli ospiti potranno partecipare ad esperienze coinvolgenti e vincere incredibili premi. Per la prima volta,ha organizzato un imperdibile panel con ospiti direttamente dallo studio per rivelare annunci e novità esclusivi sul mondo di, oltre a tante sorprese! I fan potranno anche prendere parte agli screening, incluse anteprime esclusive.