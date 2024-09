Coppola | McTominay calciatore di levatura internazionale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gianfranco, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Queste le sue parole: “è di, un grande acquisto, a volte bastano pochi movimenti per capire l’importanza di un atleta. Risulterà molto utile in questa stagione, è un autentico trattore a centrocampo, ma con degli ottimi piedi. Gilmour? Domani si prevede una formula col doppio play con Gilmour e Lobotka e questo mi incuriosisce molto. Ormai coi cinque cambi vuol dire potersi correggere ampiamente, cambiare 7/11 non è più una rivoluzione. Il Napoli non deve snobbare la Coppa Italia che è una competizione molto importante. Buongiorno? Anche a Torino si vedeva che avesse una qualità superiore alla media, è lui che detta i movimenti alla linea dei difensori e ciò denota una grande personalità.