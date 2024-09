Confabitare in televisione | la seconda stagione di Abitare Oggi torna su èTV

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ogni mercoledì sera alle 20.50, a partire da mercoledì 9 ottobre,su èTV,, il programma TV dicondotto da Simona Iannessa con la partecipazione del presidente nazionale di, Alberto Zanni. «Siamo consapevoli delle sfide che molte persone affrontano di fronte alle complesse normative del settore immobiliare. Conintende fornire un supporto utile per chiarire e semplificare la gestione delle proprietà e la vita nei condomini», commenta Alberto Zanni. Il programma, della durata di 25 minuti, affronta temi centrali per la gestione condominiale e della proprietà immobiliare. Si concentra sulla gestione trasparente delle spese, il miglioramento della convivenza tra residenti e fornisce consigli utili per orientarsi nel complesso mercato immobiliare.