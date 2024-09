Colorescenze Talks a Casa Masaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Sabato 28 settembre alle 17, centro per l’arte contemporanea, ospita il talk tra l’artista Isabella Costabile e la curatrice Desdemona Ventroni In concomitanza della mostra “. Artiste, Toscana, Futuro” in programma al Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato fino al 13 ottobre, si svolgeun ciclo di incontri promossi dalla Rete del Contemporaneo in Toscana nei musei aderenti. Un programma di appuntamenti con le artiste della mostra. Artiste, Toscana, Futuro e le curatrici che operano in Toscana, per mettere in rete le otto istituzioni museali dedicate alla promozione dell’arte contemporanea. Nell’occasioneCentro per l’arte contemporanea, sabato 28 settembre alle 17, ospita un talk tra l’artista Isabella Costabile e la curatrice Desdemona Ventroni.