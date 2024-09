Chiesa è pronto per la sua prima da titolare col Liverpool

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

È tutto pronto per l'esordio dal primo minuto di Federico Chiesa col Liverpool. Stasera si gioca Liverpool-West Ham di Coppa di Lega oggi denominata Carabao Cup. Il Times scrive che Slot farà turn over e nella turnazione l'azzurro ex Juve dovrebbe giocare dal primo minuto. Scrive il Times: Chiesa è subentrato due volte da quando è stato acquistato dal Liverpool per dieci milioni di sterline. Ha giocato nei finali della partite contro Milan (in Champions) e Bournemouth (in campionato). «Ha giocato 25 minuti negli ultimi tre mesi – ha detto Slot. Credo che non abbia giocato alcuna amichevole estiva con la Juve. Abbiamo molte opzioni ma è in grado di giocare dal primo minuto. Non penso che sia in grado di giocare 90 minuti al livello che serve contro una squadra forte come il West Ham».