Chi era Roberto Gleboni l’operaio che ha sterminato la famiglia a Nuoro | la passione per le armi e i misteri sulle cause della strage

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cinquantadue anni, operaio dell’agenzia regionale Forestas, componente del direttivo territoriale e regionaleFai Cisl, una grandeper lestamattina ne ha impugnata una regolarmente detenuta e ha fatto fuoco. Contro la moglie Giusi Massetti, 43 anni, la figlia Martina, che ne aveva 25, quindi contro i due figli più piccoli di 14 e 10 anni. Si è salvato solo l’adolescente, colpito di striscio dalla furia omicida del padre. A suo carico non risultano pregresse segnalazioni né denunce di violenze in ambito familiare. Si sa solo che, dopo 25 anni di matrimonio, negli ultimi tempi si era separato dalla moglie ed era tornato a vivere dalla madre. Anche verso di lei ha rivolto l’arma, così come contro Paolo Sanna, il vicino e proprietario di casa che ha incontrato casualmente sul pianerottolo. Poi l’ultimo colpo lo ha riservato per sé, ammazzandosi.