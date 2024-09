Cambiamento climatico e alluvione in Emilia Romagna Molinari | Come non ripiombare nell’incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 – “Uno scenario di guerra: tronchi che rotolavano in strada e un’onda di fango, terra e legname che ha, di nuovo, messo in ginocchio la”. È sconsolato Valerio, presidente Centro studi per il, nel raccontare quello che ha visto, 17 mesi dopo l’di maggio 2023, quando è andato a spalare il fango la scorsa settimana., lei è andato ad aiutare con pala e scarponi. Com’è la situazione adesso? "L’acqua che si è ritirata ha fatto emergere i danni, che sono anche molto ingenti”. Un incubo che si ripete. "Questa precipitazione è stata molto più violenta perché si è concentrata in 16 ore di pioggia ininterrotta. Quello che ha determinato i danni è stato l’accumulo di legname e detriti vegetali che si sono bloccati a ridosso dei vari punti del sistema infrastrutturale”.