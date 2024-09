Calcio Seconda | Pontasserchio a valanga 8 - 0

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pisa 25 settembre 2024 – Nel girone A diCategoria giornata di lusso per le due compagini pisane. Il Migliarino Vecchiano espugna il campo dell’Atletico Carrara, mentre iltravolge il Pontremoli. Il Migliarino Vecchiano vince 0 – 2 a Carrara nel sempre difficile campo dell’Atletico e conquista la suavittoria consecutiva. Primo posto e punteggio pieno per la squadra di mister Andreotti insieme alla Fivizzanese. Due vittorie su due gare, sette reti segnate e due subite per i biancorossi che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. Diego Montanelli e Pardi nella ripresa hanno desiso il match. Esordio per due ragazzi, Malfatti e Neri. Ilriscatta la sconfitta della prima giornata e sommerge di reti i malcapitati ospiti del Pontremoli con un sonoro 8 – 0. Pontremoli che pur aveva pareggiato nella prima giornata di campionato.