A fuoco un palazzo | evacuate 6 famiglie badante salva anziani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Vigili deldi avellino intorno alle ore 13’00 di oggi 25 settembre sono intervenuti in via Giacomo Matteotti a Mercogliano dove in un’abitazione sita al secondo piano di uno stabile del posto si è sviluttato un violento incendio. La casa era abitata da dueconiugi insieme al loro, e proprio quest’ultimo non appena si è accorto delle fiamme è riuscito a portarli al piano terra in salvo. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, che ha inviato due squadre, supportate da un’autobotte, l’autoscala e un defender. I due capi squadra intervenuti hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e contemporaneamente evacuato le sei unità abitative.