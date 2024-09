Usmate Velate e il cantiere sotto sequestro l’appello dei parroci | Aiutate le famiglie rimaste senza casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Monza Brianza) – “Preghiamo per i nuovi poveri”, la Comunità pastorale Madonna del Carmine chiede a tutti i fedeli di stare a fianco delle 24che, almeno per adesso, in seguito agli sviluppi dell’inchiesta per corruzione in Comune a, hanno perso la. Erano in procinto di cominciare una nuova vita, c’è chi ha venduto il vecchio appartamento in attesa della consegna di quello nuovo, chi aspetta un figlio, chi si è indebitato fino a 150mila euro, ma fra loro e il nido che sognavano si è messo il malaffare. Ildelle palazzine eleganti in via Manara, dove erano pronti a trasferirsi, è