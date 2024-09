Un Tedeschi Superfelice Il primo trofeo con la Effe un’emozione indescrivibile La serie A? Ci proveremo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L’emozione per la vittoria, la soddisfazione di un successo che deve essere solo un punto di partenza, la voglia di dedicare al popolo dellae alla famiglia, ildell’era da presidente. Stefanoparla del trionfo di un gruppo, di uno staff, di una società, di una tifoseria appassionata. Tutti insieme vogliono continuare a sognare. Presidente, iniziamo dalla fine, vale a dire dalla Supercoppa alzata a Livorno da capitan Fantinelli. "E’ statagrandissima che non pensavo di provare. Una gratificazione per il lavoro svolto e per un pubblico straordinario che ci segue sempre con passione". Cominciamo da chi è andato in campo. "Beh, i ragazzi sono stati fantastici, ho visto un gruppo coeso che marcia compatto nella stessa direzione e che in campo ha dato tutto, con lo spirito giusto, quello che i nostri tifosi vogliono vedere in campo.