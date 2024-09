Sgomberato l' Hotel Cinecittà Blitz all' alba delle Forze dell' ordine VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Questa mattina, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l'e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale hannolo stabile occupato di via Eudo Giulioli, noto come ex. L'immobile è altresì oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, che, su delegaa Procuraa Repubblica di Roma, è stato eseguito contestualmente dai Carabinieri. La liberazione'edificio dà attuazione alle direttive del Ministro'Interno, Matteo Piantedosi, per prevenire e contrastare il fenomenooccupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.