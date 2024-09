Robur in marcia nel segno della fiducia Domenica ‘esame’ a casa Ghiviborgo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Tre vittorie su tre: nove punti preziosissimi che valgono il primo posto in classifica senza condivisione del pianerottolo. Non poteva iniziare in maniera migliore il cammino del Siena in questa Serie D conquistata a mani basse, da imbattuto. I bianconeri, in gran numero confermati dallo scorso campionato, hanno in pratica ripreso da dove avevano lasciato, anche se al piano di sopra. Con la stessa mentalità e gli stessi tratti distintivi, a partire dalla solidità difensiva che, dopo 270 minuti giocati, per quanto ancora pochi, permette alla squadra di Magrini di essere l’unica del girone a non aver subìto gol. Non sono mancati, certo, i momenti di sofferenza, come nella parte finalesfida dicontro la Flaminia Civita Castellana, quando la stanchezza si è fatta sentire e gli avversari hanno spinto sull’acceleratore per provare a rimediare lo svantaggio.